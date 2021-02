Covid Toscana, 824 nuovi contagi: bollettino (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 824 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Ad anticipare i dati su Facebook, il governatore della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 824 su 19.725 test di cui 11.389 tamponi molecolari e 8.336 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,18% (9,1% sulle prime diagnosi)”, il post di Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 824 ida coronavirus insecondo ildi oggi. Ad anticipare i dati su Facebook, il governatore della Regione Eugenio Giani. “Icasi registrati insono 824 su 19.725 test di cui 11.389 tamponi molecolari e 8.336 test rapidi. Il tasso deipositivi è 4,18% (9,1% sulle prime diagnosi)”, il post di Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

bizcommunityit : Covid Toscana, 'i dati raddoppiano'. Giani: 'Se necessario, zone rosse locali' - lifestyleblogit : Covid Toscana, 824 nuovi contagi: bollettino - - forza_italia : RT @FI_Toscana: Alle 11.30 in diretta la conferenza stampa di @forza_italia per annunciare le nostre proposte a favore del comparto neve e… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: In attesa del bollettino della regione sui contagi covid, come di consueto il presidente @EugenioGiani anticipa sulla su… - raspa90 : RT @AnsaToscana: Covid: Toscana, 824 nuovi casi, tasso positivi del 4,18%. Giani: '96% dosi vaccino Astrazeneca già somministrate' #ANSA ht… -