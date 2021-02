Covid: tampone negativo per l’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia (Di martedì 23 febbraio 2021) l’arcivescovo metropolita di Napoli, Domenico Battaglia, era in quarantena dall’inizio di questo mese, perché risultato positivo al Covid-19. tampone Covid negativo per l’arcivescovo metropolita di Napoli Domenico Battaglia, in quarantena dall’inizio di questo mese. Lo ha annunciato lo stesso presule con una lettera indirizzata a sacerdoti e consacrati. Ora l’arcivescovo – si apprende – dovrà Leggi su 2anews (Di martedì 23 febbraio 2021)metropolita di, era in quarantena dall’inizio di questo mese, perché risultato positivo al-19.permetropolita di, in quarantena dall’inizio di questo mese. Lo ha annunciato lo stesso presule con una lettera indirizzata a sacerdoti e consacrati. Ora– si apprende – dovrà

