Covid, scende leggermente la curva: rapporto casi-test pari a 9,5%. Ieri era 10,8%. Deceduti in 38 (17 nelle ultime 48 ore) (Di martedì 23 febbraio 2021) I positivi del giorno sono oggi 1.436 (di cui 328 casi identificati da test antigenici rapidi) su 15.061 tamponi (di cui 4.209 antigenici). Asintomatici in 1.008, sintomatici in 100. Lo rivela il consueto bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Totale positivi dall'inizio della pandemia in Campania 255.754 (di cui 4.491 antigenici) su 2.820.917 tamponi (di cui 87.322 antigenici). Deceduti in 38 (17 nelle ultime 48 ore, 21 Deceduti in precedenza ma registrati Ieri). Totale Deceduti: 4.179. Guariti del giorno 2.117, totale guariti 181.042. Reso noto anche il Report dei posti letto su base regionale: su 656 unità di terapie intensive disponibili, 132 sono ...

