Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderanno anche le scuole” (Di martedì 23 febbraio 2021) L’allarme per la ripresa del contagio in provincia di Brescia spinge la Regione Lombardia a una stretta importante: scatta la zona arancione “rafforzata”, con la chiusura anche delle scuole. E il provvedimento, annunciato dall’assessora al Welfare Letizia Moratti, riguarderà anche alcuni comuni della Bergamasca e del Mantovano: “È stata decisa una strategia di mitigazione e contenimento”, ha spiegato in Consiglio regionale anticipato l’ordinanza del presidente Attilio Fontana, attesa in giornata. Moratti ha parlato di “un’accelerazione” del contagio con “l’aggravante del pericolo delle varianti” che mostrano “una percentuale che arriva fino al 39% dei nuovi contagiati”. Oltre alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) L’allarme per la ripresa del contagio indispinge la Regionea una stretta importante:la”, con la chiusuradelle. E il provvedimento, annunciato dall’assessora al Welfare Letizia Moratti, riguarderàalcuniBergamasca e del Mantovano: “È stata decisa una strategia di mitigazione e contenimento”, ha spiegato in Consiglio regionale anticipato l’ordinanza del presidente Attilio Fontana, attesa in giornata. Moratti ha parlato di “un’accelerazione” del contagio con “l’aggravante del pericolo delle varianti” che mostrano “una percentuale che arriva fino al 39% dei nuovi contagiati”. Oltre alla ...

petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - rtl1025 : ?? #Covid, scatta lockdown mirato a #Nizza, controlli alle frontiere; zona rossa preventiva tra #Ventimiglia e… - SkyTG24 : Covid, in Lombardia scatta la zona rossa per 4 Comuni: Bollate, Castrezzato, Viggiù e Mede - clikservernet : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - Noovyis : (Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderan… -