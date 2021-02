Covid, Salvini a Palazzo Chigi da Draghi: “Parlato di riaperture”. Cene al ristorante, Bonaccini: “Ragionevole farlo dove si può” (Di martedì 23 febbraio 2021) Un incontro di mezz’ora tra Mario Draghi e Matteo Salvini. “Abbiano Parlato di riaperture“, ha detto il leader della Lega uscendo da Palazzo Chigi insieme al suo capo di gabinetto, Andrea Paganella. “Mi ha chiamato il presidente del Consiglio”, ha aggiunto Salvini, rispondendo ai giornalisti. Un vertice che si tiene mentre aumenta la pressione verso il governo e il premier per consentire in primis l’apertura dei ristoranti anche la sera laddove è già consentito pranzare, quindi nelle zone gialle. Il governatore dell’Emilia-Romagna e presidente della Conferenza Stato Regioni, Stefano Bonaccini, ha definito “Ragionevole” la proposta di Salvini: “La possibilità di aprire i ristoranti anche la sera è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Un incontro di mezz’ora tra Marioe Matteo. “Abbianodi“, ha detto il leader della Lega uscendo dainsieme al suo capo di gabinetto, Andrea Paganella. “Mi ha chiamato il presidente del Consiglio”, ha aggiunto, rispondendo ai giornalisti. Un vertice che si tiene mentre aumenta la pressione verso il governo e il premier per consentire in primis l’apertura dei ristoranti anche la sera ladè già consentito pranzare, quindi nelle zone gialle. Il governatore dell’Emilia-Romagna e presidente della Conferenza Stato Regioni, Stefano, ha definito “” la proposta di: “La possibilità di aprire i ristoranti anche la sera è una ...

