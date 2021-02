Covid | Puoti Niguarda | “Situazione tranquilla a Milano | ma a Brescia ospedali saturi”

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “A Milano la situazione è abbastanza tranquilla, non è lo stesso però in tutta la Lombardia. In provincia di Brescia abbiamo un incremento importante di casi ed una saturazione di posti letto negli ospedali, noi stiamo ricoverando anche da Brescia in questo momento, anche a Bergamo ricoverano pazienti da Brescia. L’aumento dei casi e dei ricoveri è dovuto soprattutto alla variante inglese, con qualche caso anche di sudafricana e brasiliana”. Così Massimo Puoti, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Niguarda di Milano, ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, su Cusano Italia Tv. “VARIANTE INGLESE PIU’ CONTAGIOSA E AGGRESSIVA”

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puoti

Termoli Online

Altro elemento cui si potrebbe ricorrere è di 'ritardare il richiamo nei medici che hanno avuto il- spiega- che vanno certamente vaccinati ma che sarebbero coperti con la prima dose a ...Così abbiamo una pressione sul pronto soccorso di pazienti no- spiega- anziani con varie patologie che sono stati trascurati fin ora per le chiusure delle prestazioni ambulatoriali e ...ROMA - 'A Milano la situazione è abbastanza tranquilla, non è lo stesso però in tutta la Lombardia. In provincia di Brescia abbiamo un ...