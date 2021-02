Covid | primo caso di variante brasiliana a Roma | chiusa una scuola

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 febbraio 2021) Ecco l’aggiorname… - fattoquotidiano : Covid, il ministro Garavaglia: “Il turismo riparte se tutti fanno il vaccino. Chi chiude per primo la campagna ha v… - fattoquotidiano : Occhi puntati sul governatore del Veneto Luca Zaia, il primo a rendere pubblica, l’8 febbraio scorso, la possibilit… - annamaria_ff : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamento… - LatinaQTW : Sezze, casi di covid alla Aldo Bottoni di Ceriara: istituto chiuso fino al primo marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid primo

Agenzia ANSA

Inluogo l'assenza di un tracciamento - o sequenziamento che dir si voglia - adeguato delle varianti, molto al di sotto dei parametri consigliati dalla Comunità Europea. 'In questo modo - ...A novembre 2020, dopo aver contratto il- 19, Bellugi è stato sottoposto a un intervento per ... Lory non poteva stare in ospedale con Mauro Bellugi né andarlo a trovare: " Dopo il...E' quanto rileva l'Istat, che diffondendo i dati di dicembre chiude la rilevazione sull'anno caratterizzato dalla pandemia. Al netto della stagionalità nel secondo semestre si registra un incremento r ...Martedì 23 febbraio Stasera tutto è possibile, lo show di prima serata di Rai2 condotto da Stefano De Martino. Tra gli ospiti ci sarà anche Clementino, il rapper campano che poche ore fa ha dato notiz ...