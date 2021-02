Covid, ok del ministero a vaccino Astrazeneca per 18-65enni non vulnerabili (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca potrà essere utilizzato “nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili“. È quanto prevede “sulla base di nuove evidenze scientifiche” una circolare del ministero della Salute che aggiorna le modalità di somministrazione del prodotto. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca potrà essere utilizzato “nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili“. È quanto prevede “sulla base di nuove evidenze scientifiche” una circolare del ministero della Salute che aggiorna le modalità di somministrazione del prodotto.

