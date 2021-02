Covid, Lopalco: “Segnali preoccupanti dalle varianti. Per me Dad fino all’inizio della primavera” (Di martedì 23 febbraio 2021) "È vero che siamo in zona gialla, ma abbiamo Segnali preoccupanti di diffusione della variante inglese. Questa variante si diffonde tra giovani e bambini. Il fatto che siamo in fascia gialla perché 2 settimane fa il nostro trend era in diminuzione non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli. Per me la didattica a distanza dovrebbe essere prorogata fino all'inizio della primavera". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 febbraio 2021) "È vero che siamo in zona gialla, ma abbiamodi diffusionevariante inglese. Questa variante si diffonde tra giovani e bambini. Il fatto che siamo in fascia gialla perché 2 settimane fa il nostro trend era in diminuzione non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli. Per me la didattica a distanza dovrebbe essere prorogataall'inizio". L'articolo .

