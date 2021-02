Covid Lombardia, Brescia e 8 comuni del Bergamasco zona arancione "rafforzata". La Regione: «Dobbiamo contenere i contagi» (Di martedì 23 febbraio 2021) zona arancione rafforata per Brescia e altri comuni nel Bergamasco, in Lombardia. La decisione attesa è arrivata. L'ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana imporrà... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 23 febbraio 2021)rafforata pere altrinel, in. La decisione attesa è arrivata. L'ordinanza del presidente dellaAttilio Fontana imporrà...

RegLombardia : #LNews A fronte di 17.871 tamponi effettuati, sono 1.491 i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 3.122 ????… - fanpage : Covid Lombardia, Bertolaso lancia l’allarme: “A Brescia è arrivata la terza ondata del contagio” - MediasetTgcom24 : Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - clikservernet : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - Enzo51387079 : A Roma stanno vacinando insegnanti e forze dell'ordine, in Lombardia sapientemente governata da i più grandi incapa… -