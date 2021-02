Covid Liguria, i nuovi casi sono 381. In calo i ricoveri (Di martedì 23 febbraio 2021) La In Liguria sono altri 13 i decessi di persone positive al coronavirus, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 3.597. In ospedale ci sono 551 ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 febbraio 2021) La Inaltri 13 i decessi di persone positive al coronavirus, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Le vittime da inizio emergenzasalite a 3.597. In ospedale ci551 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria Sanremo 2021, la richiesta è arrivata: 'Ecco perché è necessario' ( ) Con l'aumento dei contagi in Liguria sono scattate misure più severe e il deputato forzista ...la Rai a rinviare il festival di Sanremo? Con Sanremo circondata dalla zona 'quasi' rossa causa Covid ...

Covid, sono 381 in nuovi positivi. Calano gli ospedalizzati GENOVA - Sono 381 i nuovi positivi al Covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore , a fronte di 5.068 tamponi molecolari e 2.667 tamponi rapidi antigenici effettuati. Il dettaglio per provincia: Imperia (Asl 1) 111, Savona (Asl 2) 55, ...

Covid: un anno fa prime restrizioni in Liguria e primo caso Agenzia ANSA CoViD Marche, 23 febbraio: i ricoveri aumentano ancora (633, +12) In Semintensiva ora 163 degenti (+9). In 24ore 28 dimessi Prosegue il trend in aumento dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: dopo i 15 in più di ieri, nell’ultima giornata i pazienti sono passati da ...

Il bollettino in Italia, 13.314 nuovi casi e 356 decessi. Tasso di positività al 4,4% Genova – I dati sui contagi in Italia sono in salita rispetto a ieri. Ecco, nel dettaglio, i numeri: nelle ultime 24 ore 13314 nuovi casi e 356 morti. Prosegue anche oggi l'incremento, sia pure in ter ...

