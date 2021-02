Covid, la solidarietà di de Magistris ai lavoratori dello spettacolo: “Cultura trattata male” (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mi sembra che fino ad ora la Cultura sia stata trattata veramente male, speriamo che qualcosa cambi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Tagadà su La7, nel giorno in cui anche a Napoli, davanti al teatro San Ferdinando, si sono riuniti i lavoratori dello spettacolo fermi ormai da un anno. E ai lavoratori de Magistris ha espresso “solidarietà e sostegno”. “Trovo assurdo – ha aggiunto – che in questi mesi pur tra mille difficoltà tutti siamo potuti andare al bar, al ristorante, nei centri commerciali e invece non si possa andare in sicurezza in un teatro dove tra l’altro non si toglie mai la mascherina e dove si possono ridurre i posti”. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mi sembra che fino ad ora lasia stataveramente, speriamo che qualcosa cambi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de, a Tagadà su La7, nel giorno in cui anche a Napoli, davanti al teatro San Ferdinando, si sono riuniti ifermi ormai da un anno. E aideha espresso “e sostegno”. “Trovo assurdo – ha aggiunto – che in questi mesi pur tra mille difficoltà tutti siamo potuti andare al bar, al ristorante, nei centri commerciali e invece non si possa andare in sicurezza in un teatro dove tra l’altro non si toglie mai la mascherina e dove si possono ridurre i posti”. L'articolo proviene ...

