Covid Italia oggi | dati delle regioni | 23 febbraio

Il bollettino delle regioni sui casi di Covid in Italia oggi, martedì 23 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi, mentre cresce l'allarme per la diffusione delle varianti coronavirus nel Paese e in Lombardia scatta la zona arancione 'rafforzata'. Sono 1.062 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi illustrato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 21 morti, un dato che porta a 9.742 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 37.811 tamponi, con un'incidenza del 2,81%. E' di 328.078 il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza. Attualmente le persone positive sono 22.297, compresi 1.394 pazienti ricoverati in ospedale: 1.255 in area non critica e 139 in terapia intensiva.

