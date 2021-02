Covid Italia, Debellini (Th Resorts): "Serve stato di crisi turismo, bonus tampone per vacanze estive" (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (LabItalia) - "Vorrei che il presidente Draghi e il ministro del turismo dichiarassero lo stato di crisi del turismo. E' necessario per superare quello che è un gravissimo equivoco. In teoria gli alberghi non sono mai stati chiusi per decreto, ma di fatto non hanno mai potuto lavorare per la pandemia. E quindi bisogna dichiarare lo stato di crisi, per potere accedere a tutti quegli elementi importanti di finanziamento e di sostegno propri di uno stato di crisi". Così, con Adnkronos/LabItalia, Graziano Debellini, presidente di Th Resorts, tra i primi gruppi industriali del turismo con decine di villaggi e hotel a 4 stelle nelle più belle località ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Lab) - "Vorrei che il presidente Draghi e il ministro deldichiarassero lodidel. E' necessario per superare quello che è un gravissimo equivoco. In teoria gli alberghi non sono mai stati chiusi per decreto, ma di fatto non hanno mai potuto lavorare per la pandemia. E quindi bisogna dichiarare lodi, per potere accedere a tutti quegli elementi importanti di finanziamento e di sostegno propri di unodi". Così, con Adnkronos/Lab, Graziano, presidente di Th, tra i primi gruppi industriali delcon decine di villaggi e hotel a 4 stelle nelle più belle località ...

