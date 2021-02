Covid Italia, Debellini (Th Resorts): "Serve stato di crisi turismo, bonus tampone per vacanze estive" (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it.

stanzaselvaggia : E naturalmente questo è il livello dei presidenti di regione di Fratelli d’Italia, che in un post con una discussio… - Avvenire_Nei : Anche l’Italia può fare la sua parte nel piano europeo per accelerare la produzione dei vaccini contro il Covid-19. - Adnkronos : #Covid, stampa Gb: '#Italia avrebbe mentito a #Oms' - OltreCoscienza : Caproni giornalisti ....non per voi sicuramente, capre! #lockdown #draghi #covid #covid19 #COVID?19 #italia… - generacomplotti : RT @patrikscaria62: @ VORREI CAPIRE COME IL QUOTIDIANO LIBERO ATTESTI LA MORTE DI 356 PERSONE AL COVID, QUESTE FRA L'ALTRO SONO INFORMAZION… -