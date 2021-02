Covid Italia, bollettino oggi 23 febbraio: 13.314 casi e 356 morti. Più contagi in Lombardia (2.480), Emilia e Campania (Di martedì 23 febbraio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi mertedì 23 febbraio 2021. Sono 13.314 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 23 febbraio 2021) Coronavirus, ildimertedì 232021. Sono 13.314 i test positivi registrati innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i...

