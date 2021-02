Covid Italia | 13 314 casi e 356 morti Tasso di positività al 4 | 4%

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

...chiamata di Innova per l'e insieme al Dipartimento di chimica dell'Università di Torino ho messo in piedi un laboratorio per misurare la filtrazione dei tessuti '. Tamponi anali, svolta. ...Sono 3.647.651 le dosi di vaccino contro il- 19 finora somministrate in, il 70.2% del totale di quelle consegnate (3.905.460 Pfizer/BioNTech, 244.600 Moderna e 1.048.800 Astrazeneca). ...Il gruppo delle affiancatrici di Amadeus sul palco dell'Ariston si amplia con le presenze annunciate di Luisa Ranieri, interprete della fiction "Lolita Lobosco", appena iniziata su Rai Uno con grandi ...La Lombardia torna sopra i 2mila casi (2.480), seguono Emilia Romagna (1.588) e Campania (1.436). Ieri c'erano stati 9.630 nuovi casi e 274 vittime. Sono 303.850 i tamponi effettuati nelle ultime 24 o ...