Covid: in Lombardia zona arancione rafforzata in provincia Brescia e altri Comuni

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - In Lombardia un'ordinanza del presidente Attilio Fontana imporrà in giornata "una zona arancione rafforzata" nella provincia di Brescia e in altri Comuni della bergamasca. Lo spiega la vicepresidente Letizia Moratti, in consiglio regionale. "E' stata decisa una strategia di mitigazione e contenimento", sottolinea.

