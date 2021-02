Covid, in Italia si studia per la produzione di vaccini: paura varianti (Di martedì 23 febbraio 2021) Si studia in Italia per la produzione dei vaccini anti-Covid. Giovedì vertice al Mise per discutere dei tempi e delle modalità La diffusione delle varianti Covid nel nostro Paese sta spaventando il mondo scientifico. Ad amplificare il terrore di vanificare il lavoro svolto finora, i ritardi ed i tagli sulle consegne dei vaccini in Italia. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Siinper ladeianti-. Giovedì vertice al Mise per discutere dei tempi e delle modalità La diffusione dellenel nostro Paese sta spaventando il mondo scientifico. Ad amplificare il terrore di vanificare il lavoro svolto finora, i ritardi ed i tagli sulle consegne deiin. L'articolo proviene da Inews.it.

