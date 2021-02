Covid in Campania, oggi 1.436 positivi e 38 morti: l'indice di contagio scende sotto il 10% ma crescono ricoveri e terapie intensive (Di martedì 23 febbraio 2021) Cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.436 positivi su 15.061 tamponi effettuati, 234 in più di ieri con 3.964 tamponi in... Leggi su ilmattino (Di martedì 23 febbraio 2021) Cresce la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.436su 15.061 tamponi effettuati, 234 in più di ieri con 3.964 tamponi in...

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 febbraio 2021) Ecco l’aggiorname… - Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - salernotoday : Covid-19: 1.436 nuovi positivi in Campania e altri 38 decessi, il bollettino - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 1.436 casi e 38 morti. Le tabelle -