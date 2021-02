Covid, in Abruzzo picco di terapie intensive | La provincia di Brescia zona 'arancione' rafforzata | Bertolaso: 'Lì è la terza ondata' (Di martedì 23 febbraio 2021) In Abruzzo nelle ultime ore sono stati registrati 24 decessi legati al Covid. In terapia intensiva inoltre sono ricoverati 78 pazienti: mai così tanti in Regione. Intanto l'assessore al Welfare della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) Innelle ultime ore sono stati registrati 24 decessi legati al. In terapia intensiva inoltre sono ricoverati 78 pazienti: mai così tanti in Regione. Intanto l'assessore al Welfare della ...

stanzaselvaggia : E naturalmente questo è il livello dei presidenti di regione di Fratelli d’Italia, che in un post con una discussio… - MediasetTgcom24 : Covid, in Abruzzo 24 morti e record terapie intensive #covid - Agenzia_Ansa : #Covid, mezza #Italia rischia l'arancione, l'#Abruzzo verso la zona rossa. Si lavora al 'nuovo' Cts, cabina regia a… - SoloCristy : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Abruzzo 24 morti e record terapie intensive #covid - LaskaJuventus : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Abruzzo 24 morti e record terapie intensive #covid -