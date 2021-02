Covid Germania, 3.900 nuovi contagi e oltre 400 morti (Di martedì 23 febbraio 2021) Le autorità sanitarie tedesche hanno confermato oggi la morte di oltre 400 persone nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, un numero che porta il bilancio dei morti da Covid nel Paese oltre la soglia dei 68mila. Stando ai dati forniti dall’Istituto Robert Koch, le nuove infezioni sono state 3.883 e 415 i decessi per un totale, rispettivamente, di 2.394.811 di casi dall’inizio della pandemia e 68.318 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) Le autorità sanitarie tedesche hanno confermato oggi la morte di400 persone nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, un numero che porta il bilancio deidanel Paesela soglia dei 68mila. Stando ai dati forniti dall’Istituto Robert Koch, le nuove infezioni sono state 3.883 e 415 i decessi per un totale, rispettivamente, di 2.394.811 di casi dall’inizio della pandemia e 68.318 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

