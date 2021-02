Covid: Fontana, 'per Brescia ipotesi zona arancione o interventi mirati' (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Per la provincia di Brescia, particolarmente colpita dai contagi da Covid19, si profila un intervento a breve del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. "Nella lettera che ho inviato ieri al ministero della Salute ho fatto due ipotesi: l'istituzione della zona arancione in tutta la provincia di Brescia con la chiusura delle scuole o in alternativa alcuni interventi localizzati in alcuni Comuni dove i dati sono più brutti. La decisione la prenderò quando riceverò la risposta dei tecnici da Roma", dice in un'intervista a Repubblica. "Stiamo affrontando una fase nuova. Ed è necessario avere la massima condivisione", aggiunge. Sul fatto che un anno fa la Regione non abbia istituito la zona rossa ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Per la provincia di, particolarmente colpita dai contagi da19, si profila un intervento a breve del governatore della Lombardia, Attilio. "Nella lettera che ho inviato ieri al ministero della Salute ho fatto due: l'istituzione dellain tutta la provincia dicon la chiusura delle scuole o in alternativa alcunilocalizzati in alcuni Comuni dove i dati sono più brutti. La decisione la prenderò quando riceverò la risposta dei tecnici da Roma", dice in un'intervista a Repubblica. "Stiamo affrontando una fase nuova. Ed è necessario avere la massima condivisione", aggiunge. Sul fatto che un anno fa la Regione non abbia istituito larossa ad ...

