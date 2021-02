Covid e futuro, un giovane su quattro è negativo per il lavoro (Di martedì 23 febbraio 2021) È fra i giovani che più di ogni altra categoria il senso di precarietà portato dalla pandemia ha colpito. Sono quelli che, finiti gli studi, stanno cercando lavoro in questo periodo, ma sono anche quelli che per primi hanno risentito della crisi e dei tagli: con le donne i giovani sono fra le categorie più colpite. Un giovane su due considera peggiorata la propria posizione e uno su quattro è particolarmente preoccupato per il lavoro. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 febbraio 2021) È fra i giovani che più di ogni altra categoria il senso di precarietà portato dalla pandemia ha colpito. Sono quelli che, finiti gli studi, stanno cercando lavoro in questo periodo, ma sono anche quelli che per primi hanno risentito della crisi e dei tagli: con le donne i giovani sono fra le categorie più colpite. Un giovane su due considera peggiorata la propria posizione e uno su quattro è particolarmente preoccupato per il lavoro.

Il futuro del lavoro dopo il Covid-19

Covid e futuro, un giovane su quattro è negativo per il lavoro Il 47,9% degli intervistati considera il lavoro come l’aspetto prioritario per il proprio futuro, superiore anche all’importanza data agli amici e alla famiglia. Sono temi da età adulta ...

