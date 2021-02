Covid, Cts: 'Indicazioni non cambiano, prudenza su palestre e cinema' (Di martedì 23 febbraio 2021) Le Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico non cambiano rispetto alle ultime settimane, soprattutto alla luce degli sviluppi delle nuove varianti del virus. Lo rendono noto fonti del Cts, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) Ledel Comitato Tecnico Scientifico nonrispetto alle ultime settimane, soprattutto alla luce degli sviluppi delle nuove varianti del virus. Lo rendono noto fonti del Cts, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cts Covid, Miozzo: "Non temiamo terza ondata ma serve prudenza" ...una terza ondata Covid? "No, no, no... ascoltiamo quello che ha da dirci il presidente Draghi che ci ha convocati". Chiederete rigore? "No, ma diremo che serve prudenza". Così il coordinatore del Cts,...

Covid, Cts: 'Indicazioni non cambiano, prudenza su palestre e cinema' Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico non cambiano rispetto alle ultime settimane, soprattutto alla luce degli sviluppi delle nuove varianti del virus. Lo rendono noto fonti del Cts, precisando che gli esperti avevano già messo in guardia dai rischi di ulteriori contagi derivanti da eventuali riaperture di impianti da sci, palestre o cinema.

