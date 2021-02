Covid, corse di Uber Taxi per raggiungere i centri vaccinali di Napoli (Di martedì 23 febbraio 2021) Uber supporta la campagna di vaccinazione in Italia mettendo a disposizione 20 mila corse gratuite a Milano, Bologna e Roma (le città dove è presente con il servizio Uber Black). E a Napoli, dove è attivo il servizio Uber Taxi. Il servizio aiuterà le persone più vulnerabili a ricevere in maniera veloce e sicura il vaccino per il Covid-19 e sostenere il governo italiano nella lotta al Coronavirus. Ogni utente Uber delle città coinvolte nell’iniziativa avrà a disposizione 2 corse, fino a un massimo di 25 euro ognuna. Questo per raggiungere uno dei circa 40 centri vaccinali attualmente attivi a Milano, Bologna, Roma e Napoli, e già geolocalizzati per l’occasione nell’app ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021)supporta la campagna di vaccinazione in Italia mettendo a disposizione 20 milagratuite a Milano, Bologna e Roma (le città dove è presente con il servizioBlack). E a, dove è attivo il servizio. Il servizio aiuterà le persone più vulnerabili a ricevere in maniera veloce e sicura il vaccino per il-19 e sostenere il governo italiano nella lotta al Coronavirus. Ogni utentedelle città coinvolte nell’iniziativa avrà a disposizione 2, fino a un massimo di 25 euro ognuna. Questo peruno dei circa 40attualmente attivi a Milano, Bologna, Roma e, e già geolocalizzati per l’occasione nell’app ...

