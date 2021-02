Covid, cluster nell'ospedale di Teramo, 30 pazienti positivi Contagi in medicina e cardiologia (Di martedì 23 febbraio 2021) Teramo - Un cluster di Contagi da Covid si è diffuso nei reparti di medicina e cardiologia del Mazzini: sono 30 i positivi tra i pazienti. A confermarlo è la Asl di Teramo, che in un vertice che si è svolto oggi ha disposto l'innalzamento delle misure di sicurezza incrementando ulteriormente il livello di vigilanza e controllo anche sugli accessi alla struttura ospedaliera e convocato per domani alle 17 una riunione urgente dell'unità di crisi. L'allarme è scattato sabato dopo che da indagini approfondite su una paziente in via di dimissione che evidenziava sintomi anomali rispetto al quadro clinico e sottoposta a tampone risultato positivo, è emerso un focolaio di coronavirus nel reparto di medicina. I successivi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 febbraio 2021)- Undidasi è diffuso nei reparti didel Mazzini: sono 30 itra i. A confermarlo è la Asl di, che in un vertice che si è svolto oggi ha disposto l'innalzamento delle misure di sicurezza incrementando ulteriormente il livello di vigilanza e controllo anche sugli accessi alla struttura ospedaliera e convocato per domani alle 17 una riunione urgente dell'unità di crisi. L'allarme è scattato sabato dopo che da indagini approfondite su una paziente in via di dimissione che evidenziava sintomi anomali rispetto al quadro clinico e sottoposta a tampone risultato positivo, è emerso un focolaio di coronavirus nel reparto di. I successivi ...

Ref1Oct17 : RT @CorriereUmbria: All'ospedale di Perugia da due settimane non ci sono nuovi contagi tra i sanitari #Covid #umbria #perugia #terni #coron… - CorriereUmbria : All'ospedale di Perugia da due settimane non ci sono nuovi contagi tra i sanitari #Covid #umbria #perugia #terni… - zazoomblog : Variante inglese in una scuola a Fiumicino: cluster Covid 19 positivi - #Variante #inglese #scuola #Fiumicino: - zazoomblog : Variante inglese in una scuola a Fiumicino: cluster Covid 19 positivi - #Variante #inglese #scuola #Fiumicino:… - CorriereCitta : Variante inglese in una scuola a Fiumicino: cluster Covid, 19 positivi -