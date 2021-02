Covid, Cittadini “Aiop a disposizione per la campagna vaccinale” (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’idea di dare la piena disponibilità al Governo per la campagna vaccinale “è maturata nel lungo periodo in cui abbiamo sperimentato la nostra potenzialità sul fronte Covid. Quando è scoppiata la pandemia, le nostre strutture sono state chiamate, come componente di diritto privato, a svolgere un ruolo attivo per far fronte all’emergenza e devo dire che i riscontri ci sono stati. Si è lavorato in perfetta sinergia con la componente pubblica. Compreso che il Paese ha difficoltà, al di là della carenza dei vaccini, anche nella gestione della somministrazione, abbiamo sentito un forte dovere deontologico come componente del sistema sanitario nazionale, ma anche l’esigenza etica di contribuire a rendere quanto più veloce e quanto più sicura la campagna vaccinale”. Lo ha detto Barbara ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’idea di dare la piena disponibilità al Governo per la“è maturata nel lungo periodo in cui abbiamo sperimentato la nostra potenzialità sul fronte. Quando è scoppiata la pandemia, le nostre strutture sono state chiamate, come componente di diritto privato, a svolgere un ruolo attivo per far fronte all’emergenza e devo dire che i riscontri ci sono stati. Si è lavorato in perfetta sinergia con la componente pubblica. Compreso che il Paese ha difficoltà, al di là della carenza dei vaccini, anche nella gestione della somministrazione, abbiamo sentito un forte dovere deontologico come componente del sistema sanitario nazionale, ma anche l’esigenza etica di contribuire a rendere quanto più veloce e quanto più sicura la”. Lo ha detto Barbara ...

sbonaccini : #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZ… - Agenzia_Ansa : A Roma primo hub vaccinale della Difesa per la vaccinazione di massa. Alla Cecchignola, sarà attivo per i cittadini… - FontanaPres : ??È online il portale per l'adesione alla vaccinazione anti Covid-19. Possono registrarsi tutti i cittadini lombardi… - ottopagine : Covid, Cittadini 'Aiop a disposizione per campagna vaccinale' - IlModeratoreWeb : Covid, Cittadini “Aiop a disposizione per la campagna vaccinale” - -