Covid: circolare ministero, 'vaccino AstraZeneca a 18-65enni tranne vulnerabili' (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca potrà essere utilizzato "nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili". E' quanto prevede, "sulla base di nuove evidenze scientifiche", una circolare del ministero della Salute che aggiorna le modalità di somministrazione del prodotto. La circolare è firmata dal direttore generale Prevenzione del dicastero, Gianni Rezza. Facendo seguito alla circolare 'Aggiornamento vaccini disponibili contro Sars-CoV-2/Covid-19 e chiarimenti sul consenso informato' - si legge - a seguito del parere della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, e alle successive ...

