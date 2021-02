Covid | Chieti situazione drammatica | il sindaco annuncia chiusura strade e piazze

(Di martedì 23 febbraio 2021)- Ildi, Diego Ferrara, hato misure più rigide, come ladie luoghi di ritrovo, per arginare i contagi da19. Lo ha fatto oggi con un video sulla pagina Facebook del Comune dopo che ieri, in seguito allo screening con il tampone molecolare effettuato al Pala Tricalle, su 280 tamponi sono stati registrati 89 positivi: "un numero ben al di sopra di tutte le aspettative peggiori, basti pensare che la settimana scorsa i 71 contagiati ci sembravano una cifra enorme". La città è già in zona rossa. "Adesso - prosegue Ferrara - è veramentela. Ho potuto constatare con rammarico che gli appelli istituzionali da parte mia, della Asl, del prefetto ...

tgroseto : Chieti, Covid-19, probabile chiusura di piazze e luoghi di ritrovo - IvaRuffo : RT @univUda: Screening di massa Covid 19 - Nuovo calendario Lo screening di massa organizzato presso il 'PalaUd'A' di via dei Vestini a Chi… - Il_Centro : #22febbraio #lunedì #coronavirusitalia #Chieti #Pescara #varianteinglese #Covid , task force #Abruzzo : anche i tre… - NotizieAbruzzo : Covid, screening in Provincia di Chieti: il report del 20-21 febbraio - ortonanotizie : I numeri complessivi dell'ultimo week end: tamponi totali 23.250, positivi 101 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Chieti

Ilin provincia di Brescia ha mietuto un centinaio di vittime in più rispetto a Bergamo , che ... Non solo a Brescia per la verità, ma anche a Siena, Pescara,, Perugia, Bergamo, Campobasso .... sede del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise a. Nel rispetto delle misure di prevenzione per evitare la diffusione del contagio da- 19, l'Alto Ufficiale, accolto dal ...Cronaca Chieti - 23/02/2021 09:36 - Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha annunciato misure più rigide, come la chiusura di strade, piazze e luoghi di ritrovo, per arginare ...All’ospedale Chiari i ricoverati per colpa della variante inglese del Coronavirus sono passati da 50 a 95 in una settimana ...