Covid, caso di variante brasiliana in una scuola di Roma (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “È stato riscontrato un sospetto di variante brasiliana relativo all’istituto Sinopoli Ferrini, che è stato confermato dall’istituto Lazzaro Spallanzani. La Asl Roma 1 ha posto in essere tutte le misure previste dal protocollo covid, ivi comprese le indicazioni in caso di sospetto o accertata variante. L’Istituto è attualmente chiuso per 5 giorni e verrà riaperto solo al termine di tutti i controlli ed in piena sicurezza. Oggi il personale scolastico è stato sottoposto a tampone, i contatti di caso sono stati testati e sono stati programmati i tamponi per tutti gli alunni, che verranno eseguiti nel corso della settimana”. Lo dichiara il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “È stato riscontrato un sospetto di variante brasiliana relativo all’istituto Sinopoli Ferrini, che è stato confermato dall’istituto Lazzaro Spallanzani. La Asl Roma 1 ha posto in essere tutte le misure previste dal protocollo covid, ivi comprese le indicazioni in caso di sospetto o accertata variante. L’Istituto è attualmente chiuso per 5 giorni e verrà riaperto solo al termine di tutti i controlli ed in piena sicurezza. Oggi il personale scolastico è stato sottoposto a tampone, i contatti di caso sono stati testati e sono stati programmati i tamponi per tutti gli alunni, che verranno eseguiti nel corso della settimana”. Lo dichiara il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese.

fattoquotidiano : Covid e il caso Brescia, “le varianti non sono l’unico fattore di rischio. Anche mascherine abbassate e le distanze… - TgLa7 : #Covid: caso di variante brasiliana, chiusa scuola a Roma. E' una scuola media, materna gia' chiusa per variante inglese - RaiNews : Un caso di variante 'brasiliana' del Covid è stato scoperto in una scuola a Roma - Graficnovel : RT @rtl1025: ?? Un caso di #variante '#brasiliana' del #Covid è stato scoperto in una #scuola a #Roma che nei giorni scorsi, per l'emergere… - Agenzia_Dire : #Covid, caso di #variantebrasiliana in una #scuola di #Roma -