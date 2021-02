Covid, caso di variante brasiliana in una scuola a Roma: chiusa la struttura (Di martedì 23 febbraio 2021) Un caso di variante 'brasiliana' del Covid è stato scoperto in una scuola a Roma che nei giorni scorsi, per l'emergere di un caso di quella 'inglese' aveva già disposto la chiusura delle sezioni della materna e della elementare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 febbraio 2021) Undi' delè stato scoperto in unache nei giorni scorsi, per l'emergere di undi quella 'inglese' aveva già disposto la chiusura delle sezioni della materna e della elementare. L'articolo .

