Covid, caso Brescia. Appello dei medici: "Chi può, prenda misure impopolari" (Di martedì 23 febbraio 2021) Brescia, 23 febbraio 2021 - Con 700 nuovi casi al giorno, 300 positivi ogni centomila abitanti, 780 ricoveri in ospedale (il 40 per cento in più di un mese fa), la provincia di Brescia è diventata ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 febbraio 2021), 23 febbraio 2021 - Con 700 nuovi casi al giorno, 300 positivi ogni centomila abitanti, 780 ricoveri in ospedale (il 40 per cento in più di un mese fa), la provincia diè diventata ...

