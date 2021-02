TV7Benevento : Covid: Bussolati (Pd) a Salvini, 'ristoratori non vanno resi complici di contagi'... - LegaRegioneLomb : #Vaccini anti #Covid. #Pase (#Lega) replica a #Bussolati (#PD): “Disinformato e polemico”???? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bussolati

SardiniaPost

...è tra i comuni lombardi rientrati in zona rossa dopo il repentino aumento di contagi da- 19. ... Per questo è stato rilanciato anche da un consigliere regionale del PD, Pietro. L'...... dato che ha fatto superare quota 28mila decessi perin Lombardia, precisamente 28.008. Al ... A lui ha fatto eco il consigliere regionale del Pd, Pietro, che ha commentato la situazione ...Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Ma la voglia di Salvini di riaprire tutto non è in contraddizione con queste notizie? I ristoratori vanno sostenuti ma non resi complici dell’aumento dei contagi”. Così su ...“Regione ha risposto di no, ma poi ha organizzato la vaccinazione di 500 anziani a domicilio a Cologno Monzese, comune amministrato dalla Lega, con tanto di presenza di Bertolaso e grandi annunci sui ...