Covid | Brescia travolta dalla terza ondata Bertolaso | “Pronta la nuova strategia per il piano vaccinale”

(Di martedì 23 febbraio 2021) I nuovi casi digaloppano, la situazione si è fatta drammatica a, dove è “praticamente partita la” di coronavirus. Lo ha detto chiaramente Guido, consulente della Lombardia sul, in consiglio regionale. “Balza all’occhio – dice mostrando dei dati – la situazione della provincia di, che ha di fatto un’incidenza doppia rispetto alle altre province del numero di casi in un determinato territorio, in un determinato periodo.è largamente avanti rispetto a tutte le altre province”, sottolinea. Aggiungendo che se altrove la situazione è “sotto controllo”, a“è evidente che ci troviamo di fronte praticamente alla...

fattoquotidiano : Covid e il caso Brescia, “le varianti non sono l’unico fattore di rischio. Anche mascherine abbassate e le distanze… - fanpage : Covid Lombardia, Bertolaso lancia l’allarme: “A Brescia è arrivata la terza ondata del contagio” - MediasetTgcom24 : Covid, Bertolaso: a Brescia siamo di fronte a terza ondata #guidobertolaso - SmorfiaDigitale : Covid, Brescia in zona arancione rafforzata dalle 18: scuole chiuse dall'infanzi... - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Bertolaso: a Brescia siamo di fronte a terza ondata #guidobertolaso -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brescia

'La variante inglese - ha detto Guido Bertolaso, presente in consiglio regionale assieme alla vicepresidente - sta creando problemi nella provincia die ha fatto aumentare di parecchio il contagio tra le persone e i ricoveri in ospedale, soprattutto nelle terapie intensiva, tanto è vero che è stato elevato il livello di attenzione delle ...Lombardia, ala terza ondata Come precisato dalla Moratti, ae provincia si sta assistendo ormai da qualche giorno a una accelerata della diffusione dei contagi da- 19, ...Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Ma la voglia di Salvini di riaprire tutto non è in contraddizione con queste notizie? I ristoratori vanno sostenuti ma non resi complici dell'aumento dei contagi". Così su ...Scatta l'allarme. "A Brescia esiste una terza ondata . Dobbiamo intervenire immediatamente", ha detto il responsabile della ...