Covid, Brescia e 8 comuni bergamaschi verso zona arancione ‘rinforzata’ (Di martedì 23 febbraio 2021) MILANO – Attorno alle 12 sono attese in aula a Palazzo Pirelli comunicazioni della giunta della Lombardia in merito alle aree attualmente più coinvolte dall’epidemia in regione, in particolare la zona di Brescia. Stando a quanto apprende la ‘Dire’, si va verso una zona arancione che comprenderà tutta la provincia di Brescia, con l’aggiunta di otto comuni della bergamasca. L’ipotesi che circola a margine del consiglio regionale in corso è quella di una zona arancione ‘rinforzata’, che potrebbe prevedere la chiusura delle scuole, comprese le primarie. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) MILANO – Attorno alle 12 sono attese in aula a Palazzo Pirelli comunicazioni della giunta della Lombardia in merito alle aree attualmente più coinvolte dall’epidemia in regione, in particolare la zona di Brescia. Stando a quanto apprende la ‘Dire’, si va verso una zona arancione che comprenderà tutta la provincia di Brescia, con l’aggiunta di otto comuni della bergamasca. L’ipotesi che circola a margine del consiglio regionale in corso è quella di una zona arancione ‘rinforzata’, che potrebbe prevedere la chiusura delle scuole, comprese le primarie.

fattoquotidiano : Covid e il caso Brescia, “le varianti non sono l’unico fattore di rischio. Anche mascherine abbassate e le distanze… - Adnkronos : #Covid a #Brescia, il sindaco: 'Boom di contagi' - Agenzia_Dire : #Covid in #Lombardia, #Brescia e 8 comuni della provincia di #Bergamo verso #zonaarancione ‘rinforzata’. - menelik40 : RT @raffaelebruno: Fatti non previsioni! Covid, a Brescia boom di contagi. 'Grande preoccupazione, anche Bergamo ha paura' - infoitinterno : Covid, Fontana sul caso Brescia: “Tutta la provincia in arancione o interventi mirati” -