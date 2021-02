Covid, boom di contagi nel Vesuviano: i sindaci chiedono maggiori controlli (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Più controlli delle forze dell’ordine per evitare l’escalation di contagi da Covid-19. Dieci sindaci dell’area vesuviana scrivono al ministro dell’Interno, al prefetto e al questore di Napoli. Nella loro missiva Giovanni Palomba (primo cittadino di Torre del Greco), Ciro Buonajuto (Ercolano), Vincenzo Fiengo (Cercola), Gioacchino Madonna (Massa di Somma), Caro Esposito (Pollena Trocchia), Vincenzo Cuomo (Portici), Giorgio Zinno (San Giorgio a Cremano), Salvatore Sannino (San Sebastiano al Vesuvio), Salvatore Di Sarno (Somma Vesuviana) e Pasquale Di Marzo (Volla) scrivono “in rappresentanza di una popolazione di 250.000 persone” ed evidenziano che “non possiamo che esprimere ulteriormente il nostro sgomento per le scene a cui abbiamo assistito appena pochi giorni fa. Domenica scorsa, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Piùdelle forze dell’ordine per evitare l’escalation dida-19. Diecidell’area vesuviana scrivono al ministro dell’Interno, al prefetto e al questore di Napoli. Nella loro missiva Giovanni Palomba (primo cittadino di Torre del Greco), Ciro Buonajuto (Ercolano), Vincenzo Fiengo (Cercola), Gioacchino Madonna (Massa di Somma), Caro Esposito (Pollena Trocchia), Vincenzo Cuomo (Portici), Giorgio Zinno (San Giorgio a Cremano), Salvatore Sannino (San Sebastiano al Vesuvio), Salvatore Di Sarno (Somma Vesuviana) e Pasquale Di Marzo (Volla) scrivono “in rappresentanza di una popolazione di 250.000 persone” ed evidenziano che “non possiamo che esprimere ulteriormente il nostro sgomento per le scene a cui abbiamo assistito appena pochi giorni fa. Domenica scorsa, ...

