Covid | Bonaccini | ' Aprire ristoranti dove si può' | Vaccino | si può ricevere Astrazeneca fino ai 65 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021) Stefanoha definito 'ragionevole' la proposta di Matteo Salvini di consentire aidianche per cena. 'le cose vanno meglio si può ragionare, con controlli più serrati, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonaccini

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano, specificando che questo ...della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino anti -di ...... Stefano- . Il primo a brevissimo termine sui contenuti che dovrà avere il prossimo Dpcm per il contenimento dell'emergenza- 19. Il secondo dovrà riguardare il lavoro di squadra per ...Per ora si proroga il divieto di spostamento tra regioni che scade giovedì e che il Consiglio dei ministri di questa mattina dovrebbe allungare di trenta giorni, «in modo da arrivare ...Ogni dottore avrà un approvvigionamento certo che gli garantirà di rispettare i tempi organizzativi verso i propri assistiti, molto è demandato alle singole regioni ...