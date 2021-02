Covid | Bertolaso | ' vaccini a over 80 proseguono | nuovo piano su territori da giovedì'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Ilvaccinale di Regione Lombardia partirà dasu alcunispecifici con più focolai (Brescia e Bergamo) e non prevede che siano ridotte le dosi agli80, le cui vaccinazioni proseguiranno a pieno ritmo. Lo ha spiegato il consulente della Lombardia, Guido, insieme a Letizia Moratti, in consiglio regionale. Si parte con alcune città al confine tra Bergamo e Brescia: "Sono 120mila abitanti, mettendo insieme tutti i Comuni. Incominceremo tenendo conto come priorità degli80, ma continueremo a vaccinare in tutta la Lombardia. Non si riduce nessuna vaccinazione agli80 in Regione", ci ha tenuto a precisare più volte. Piuttosto, "ci si concentrerà su ...