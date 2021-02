Covid Basilicata | 120 nuovi contagi e 1 morto | bollettino

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 120 ida coronavirus insecondo ildi oggi. Registrato inoltre un. 1.430 i tamponi molecolari registrati ieri nella Regione, mentre i lucani guariti sono 44. Come precisa la task force regionale, ”al computo delle positività totali della Regione, per successivo caricamento in piattaforma-19, si aggiungono ulteriori 36 positività riferite a sabato 20 febbraio, data a partire dalla quale sono state comunque prese in carico dall’azienda sanitaria territorialmente competente”. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.476 (+104), di cui 3.392 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.786 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 357 quelle ...

Sono 120 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi. Registrato inoltre un morto. 1.430 i tamponi molecolari registrati ieri nella Regione, mentre i lucani guariti sono 44.