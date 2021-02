Covid, bar chiuso per sanzione riapre: denunciato titolare (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un bar del quartiere Chiaia che aveva subito il provvedimenti di chiusura di cinque giorni aveva riaperto prima dello scadere del periodo di sanzione. Lo ha scoperto una pattuglia dei pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando. Il bar, in via Chiaia, stava servendo alcuni clienti, che si sono allontanati rapidamente all’arrivo dei poliziotti. Il titolare, un 40 enne di Napoli, è stato denunciato per inosservanza del provvedimento di chiusura e perche’ stava svolgendo il servizio di ristorazione ai tavoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un bar del quartiere Chiaia che aveva subito il provvedimenti di chiusura di cinque giorni aveva riaperto prima dello scadere del periodo di. Lo ha scoperto una pattuglia dei pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando. Il bar, in via Chiaia, stava servendo alcuni clienti, che si sono allontanati rapidamente all’arrivo dei poliziotti. Il, un 40 enne di Napoli, è statoper inosservanza del provvedimento di chiusura e perche’ stava svolgendo il servizio di ristorazione ai tavoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

