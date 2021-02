Covid, arrivate a San Marino le prime dosi del vaccino Sputnik (Di martedì 23 febbraio 2021) A San Marino sono arrivate 7.500 dosi del vaccino Sputnik. Sono state scortate da Dogana, al confine con l'Italia, dalla gendarmeria fino all'Ospedale di Stato e ai frigoriferi del centro farmaceutico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) A Sansono7.500del. Sono state scortate da Dogana, al confine con l'Italia, dalla gendarmeria fino all'Ospedale di Stato e ai frigoriferi del centro farmaceutico ...

gianny0162 : RT @RaiNews: San Marino è in attesa anche di dosi di Pfizer e Astrazeneca #Sputnik #SanMarino - V28100620 : @MediasetTgcom24 Covid, arrivate a San Marino le prime dosi del vaccino Sputnik #vaccino I cittadini sono tutti… - rotatonda : RT @RaiNews: San Marino è in attesa anche di dosi di Pfizer e Astrazeneca #Sputnik #SanMarino - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: San Marino è in attesa anche di dosi di Pfizer e Astrazeneca #Sputnik #SanMarino - RaiNews : San Marino è in attesa anche di dosi di Pfizer e Astrazeneca #Sputnik #SanMarino -