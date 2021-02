Covid, 356 morti. E’ il momento di punire medici ed infermieri che non si vaccinano, dice Matteo Bassetti (Di martedì 23 febbraio 2021) Il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, chiede che il Governo provveda al più presto a fare una legge contro gli infermieri che rifiutano il vaccino anti Covid. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 13.314 unità. Nelle L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 febbraio 2021) Il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova,, chiede che il Governo provveda al più presto a fare una legge contro gliche rifiutano il vaccino anti. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 13.314 unità. Nelle L'articolo proviene da Leggilo.org.

