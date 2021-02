Covid-19 | vaccino anche ai docenti non residenti Del Sesto M5S | “Sono particolarmente esposti al contagio Subito accordo fra Regioni” INTERVISTA

(Di martedì 23 febbraio 2021) La deputata del Movimento Cinque Stelle, Margherita Del, ha presentato una interrogazione scritta a sua firma in cui invita il Governo a rimediare su tale situazione. La pentastellata ha rilasciato un'a Orizzonte Scuola in cui espone il suo punto di vista sulla questione vaccini e sulla situazionenelle scuola. L'articolo-19,ainon. Del(M5S): “alfra

RobertoBurioni : Ottime notizie da UK. Il vaccino Pfizer fa diminuire di quasi il 90% i casi negli ultraottantenni. Una dose fa già… - antoguerrera : A tutti gli italiani che hanno rifiutato vaccino Oxford-Astrazeneca: riduce del 94% il rischio di ricovero Covid in… - Corriere : La segnalazione è arrivata da Genova. All’ospedale San Martino quindici infermieri, che si erano rifiutati di fare… - nasellofra : RT @RobertoBurioni: Ottime notizie da UK. Il vaccino Pfizer fa diminuire di quasi il 90% i casi negli ultraottantenni. Una dose fa già qual… - statodelsud : Si fa presto a dire «produciamo il vaccino Covid in Italia» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino

Il Sole 24 ORE

Il Cairo, 23 feb 18:20 - I cittadini egiziani potranno cominciare a registrarsi online per la somministrazione delcontro il- 19 domenica prossima, 28...Gli scienziati dicono che è quasi impossibile trovare un loro sostituto per testare i vaccini anti- 19. La pandemia ha sconvolto quella che era stata una relazione decennale tra scienziati ..."Come politico, medico e madre, condivido l’appello che una madre come me, Lorena Iglesias, ha rivolto a Zingaretti. Oggi più che ...Milano, 23 feb. (askanews) - "Abbiamo deciso una rimodulazione della strategia vaccinale e chiesto al ministero la rimodulazione delle ...