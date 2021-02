Covid-19 - Nuova proroga della validità per patenti e revisioni (Di martedì 23 febbraio 2021) In arrivo una Nuova proroga per le patenti e le revisioni. Per la seconda volta da quando è scoppiata la pandemia, l'Unione europea interviene per disciplinare la circolazione intracomunitaria e anche (ma questa seconda possibilità è a discrezione dei governi nazionali) quella interna ai vari Stati. Con un regolamento pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione, il numero 2021/49, Bruxelles ha stabilito di prorogare per dieci mesi, a partire dalla scadenza indicata sul documento, la validità dei permessi di guida e delle carte di qualificazione del conducente scaduti o che scadranno tra l'1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Se però le patenti o le Cqc hanno già beneficiato di un rinvio ai sensi del precedente regolamento, il n 2020/698, l'ulteriore rinvio ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 febbraio 2021) In arrivo unaper lee le. Per la seconda volta da quando è scoppiata la pandemia, l'Unione europea interviene per disciplinare la circolazione intracomunitaria e anche (ma questa seconda possibilità è a discrezione dei governi nazionali) quella interna ai vari Stati. Con un regolamento pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione, il numero 2021/49, Bruxelles ha stabilito dire per dieci mesi, a partire dalla scadenza indicata sul documento, ladei permessi di guida e delle carte di qualificazione del conducente scaduti o che scadranno tra l'1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Se però leo le Cqc hanno già beneficiato di un rinvio ai sensi del precedente regolamento, il n 2020/698, l'ulteriore rinvio ...

