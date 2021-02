Covid-19 | il bollettino del 23 febbraio | 13 314 nuovi casi I morti sono 356

SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 febbraio 2021) Ecco l’aggiorname… - SkyTG24 : Covid Roma, sono 19 i positivi in una scuola di Fiumicino: 12 gli alunni. DIRETTA - Radio1Rai : RT @sottoinchiesta: ?? Oggi @Radio1Rai @manufalcetti nuovo #Dpcm Bruno Sokolowicz #vaccini e #Regioni campagna al rallentatore @diodatopiro… - sottoinchiesta : ?? Oggi @Radio1Rai @manufalcetti nuovo #Dpcm Bruno Sokolowicz #vaccini e #Regioni campagna al rallentatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

...in due settimane Sono 1.588 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo il... Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna ci sono stati 249.429 casi di. ...Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata. ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 13.314 nuovi contagi di coronavirus, in aumento rispetto ai 9.630 di ieri, per un totale di casi ...Campania. Aumentano i ricoveri di pazienti Covid in terapia intensiva e nei reparti di degenza in Campania. (La Stampa) Lo dice il bollettino diffuso oggi, martedì 23 febbraio, dalla Regione per fare ...