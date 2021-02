Covid - 19 | 1 436 nuovi positivi in Campania e altri 38 decessi | il bollettino

AskdataCovid : 23 Febbraio 2021 i defunti sono 38 mentre i nuovi positivi accertati sono 1,436 in Campania. Il totale dei tamponi… - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 23 febbraio, 38 decessi e 1.436 nuovi casi (1.008 asintomatici) nelle ultime 24 ore. - Notiziedi_it : Covid in Campania, oggi 1.436 positivi e 38 morti: l'indice di contagio scende sotto il 10% ma crescono ricoveri e… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid #Campania, 1.436 nuovi casi e 38 morti: i dati - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Campania, 1.436 nuovi casi e 38 morti: i dati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 436

Sono i numeri di- 19 nella provincia di Brescia, che si appresta a entrare in zona arancione ... erano 3.241 in quella precedente dall'8 al 14 febbraio (cioè 1.040 in meno), e 2.nella prima ...In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.positivi al Coronavirus, di cui 328 casi identificati da test antigenici rapidi, 2.117 guariti e ... Il totale dei contagi da- 19, da ...ROMA (ITALPRESS) – Significativa crescita dei contagi da coronavirus in Italia ... positivi è la Lombardia (+2.480), a seguire Emilia Romagna (1.588) e Campania (1.436).Lombardia, zona arancione Brescia: ecco l'ordinanza; Una stretta legata alla necessità di mitigare e contenere la corsa del virus nell'area, visti i grafici che mostrano una curv ...