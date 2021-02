Così Israele inaugura la diplomazia dei vaccini (Di martedì 23 febbraio 2021) Israele, dopo aver vaccinato più della metà della popolazione, gioca la carta di una nuova diplomazia dei vaccini, annunciando che invierà vaccini anti-Covid in eccesso a diversi Paesi. È stato lo stesso ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ad evidenziare di aver ricevuto tante richieste, senza fornire i nomi dei Paesi coinvolti, e di aver già proceduto all’invio di prime spedizioni di dosi. Parliamo di azioni di carattere simbolico, per ora, come tiene a precisare lo stesso governo di Israele sottolineando di non avere ancora una significativa capacità di assistenza fino al completamento della campagna di vaccinazione nazionale in corso. Tuttavia, ha aggiunto di aver accumulato una quantità limitata di fiale inutilizzate durante lo scorso mese e di aver deciso di fornire questa nuova forma ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021), dopo aver vaccinato più della metà della popolazione, gioca la carta di una nuovadei, annunciando che invieràanti-Covid in eccesso a diversi Paesi. È stato lo stesso ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ad evidenziare di aver ricevuto tante richieste, senza fornire i nomi dei Paesi coinvolti, e di aver già proceduto all’invio di prime spedizioni di dosi. Parliamo di azioni di carattere simbolico, per ora, come tiene a precisare lo stesso governo disottolineando di non avere ancora una significativa capacità di assistenza fino al completamento della campagna di vaccinazione nazionale in corso. Tuttavia, ha aggiunto di aver accumulato una quantità limitata di fiale inutilizzate durante lo scorso mese e di aver deciso di fornire questa nuova forma ...

Ultime Notizie dalla rete : Così Israele Turismo: Israele, tra natura e storia punta sui Parchi nazionali ROMA - Avventura, natura, esperienze dirette, sostenibilità e l'aiuto della tecnologia. Così Israele si prepara al ritorno del turismo, tra la campagna vaccinale che procede a grandi passi e l'arrivo della primavera, puntando tutto sui suoi oltre 60 parchi naturali e archeologici, molti ...

La Sinagoga di Reggio ospiterà mostre ed eventi Intendiamo lavorare sulla bellezza, che è così forte in questo edificio, sulla speranza e sulla ... i libri e gli arredi sacri furono salvati dall'oblio e portati a Haifa in Israele. Istoreco promuove ...

