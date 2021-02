Così i Simpson cedono alle pressioni di Black Lives Matter

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Roberto Vivaldelli I produttori della celebre serie televisiva si erano impegnati sette mesi fa, sull'onda delle proteste di, a sostituire i doppiatori bianchi che davano voce ai personaggi di colore Come scrisse tempo fa Renato Franco sulle pagine del Corriere della Sera, la forza deiè sempre stata l’anarchica, dissacrante, politicamente scorretta, corrosiva, il non fare sconti a nessuno, a partire dal capobranco wasp Homer – inetto come pochi – che era il lasciapassare per ironizzare su tutto e tutti, per fare sarcasmo su stereotipi razziali, religiosi, di genere, di età, di orientamento sessuale, senza essere accusati di pregiudizi. Nel corso degli anni, tuttavia, quell’ironia dissacrante che non faceva sconti a nessuno e faceva arrabbiare tutti ha lasciato il posto ...