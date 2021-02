“Così abbiamo ucciso Daphne Caruana Galizia” | uno dei tre sospettati si dichiara colpevole dell’omicidio della giornalista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’hanno uccisa con un codice inviato via sms: “Rel1 = on“. In questo modo circa 30 secondi dopo è stata attivata la bomba nascosta nell’auto di. In questo modo è stata assassinata lamaltese. A raccontarlo agli investigatori è stato Vince Muscat, uno dei treper l’omicidio che si èto. A riportarlo è il Times of Malta. L’avvocato di Muscat ha informato il tribunale che il suo cliente stava registrando un’ammissione di colpa riguardo tutte le accuse che ha dovuto affrontare nel caso. Lazione dizza di Muscat arriva una settimana dopo che l’uomo ha rotto con la strategia legale adottata dagli altri due accusati, i fratelli ...